Vanavond op tv: Waarom boeren boos zijn

De Nederlandse veestapel is groot, té groot. Nederland is de grootste vleesexporteur van Europa en herbergt ook het meeste vee per vierkante kilometer. De natuur én boeren zijn daar de dupe van.

Dat de veestapel een probleem vormt, wisten we in de jaren tachtig al. Natuurbeschermers waarschuwen al veertig jaar voor de destructieve gevolgen voor de natuur.

In de serie De boerenrepubliek komt zo’n natuurbeschermer aan het woord, net als een dierenactivist. Maar vooral luisteren we naar degenen die het landbouwprobleem het meest raakt: de Nederlandse veeboeren. Ze leveren in 2021 strijd tegen de stikstofregels van de overheid. Het is niet hun eerste strijd: de stikstofproblematiek is de zoveelste landbouwcrisis in een lange reeks.

De serie reconstrueert de MKZ-crisis, die een enorme impact had op de veesector. In Oene greep precies twintig jaar geleden het mond-en-klauwzeervirus, een gevaarlijke koeienziekte, om zich heen. De s..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .