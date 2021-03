Hoekstra als goochelaar

Als onderwerp is Wopke Hoekstra een boeiende keuze. Als minister van Financiën staat hij in het centrum van diverse crises. Corona-kosten hebben Nederland in de grootste naoorlogse recessie gebracht. Ook is zijn ministerie verantwoordelijk voor de Belastingdienst, die met de toeslagenaffaire tot de val van het kabinet heeft geleid. Na het afhaken van Hugo de Jonge als lijsttrekker, neemt Hoekstra het trekken van de partijkar op zijn schouders. Het resultaat is slechts de helft van het gehoopte aantal zetels. De kiezer rekent hard af met het CDA dat bovendien vooruit moet zonder de ijverige inzet van Pieter Omtzigt en Martijn van Helvert.

Hoe gaat Hoekstra met deze moeilijke situatie om? Documentairefilmer Britta Hosman (Het Duits..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .