Van alles net te weinig

Een Afrikaanse prins. Ruth is even beduusd als ze hoort wie haar nieuwe geliefde is. Ze heeft hem ontmoet in Londen, waar hij rechten studeert. Zij is typiste en op een dansavond waar haar zus haar mee naartoe genomen heeft staat ze opeens oog in oog met Seretse Khama. Een korte opmerking over de slecht uitgevoerde jazzmuziek die ze horen, een blik in elkaars ogen en in dat korte ogenblik het zeker weten dat ze voor altijd bij elkaar horen. Het klinkt als een zoet Hollywoodcliché, ware het niet dat Seretse en Ruth echt hebben bestaan. Zo sprak Nelson Mandela lovend over de erfenis die ­Seretse Khama zijn land naliet. Hij maakte het hiermee tot een baken van licht en inspiratie.

Seretse staat, anders dan zijn studentenleven doet..

