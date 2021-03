Boycot radiozenders van Bilal Wahib

Een deel van de Nederlandse radiozenders heeft besloten om de muziek van Bilal Wahib voorlopig niet meer te laten horen. Het gaat hierbij om de zenders Qmusic, SLAM! en de NPO-zenders FunX en 3FM. De aanleiding hiervoor is het Instagram-incident rondom Mocro Maffia-acteurs Wahib en Oussama Ahammoud woensdag, waarin Wahib een minderjarige jongen vroeg tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien.

Den Haag

‘FunX en 3FM hebben besloten om de muziek van Oussama en Bilal niet meer te draaien totdat er meer duidelijkheid is', laat een woordvoerder van de NPO desgevraagd weten. ‘Op basis daarvan zal eventueel een nieuw besluit worden genomen.' De publieke omroep laat daarnaast weten in gesprek te blijven met de ‘luisteraars, dj's, muzieksamenstellers en omroepen over seksueel grensoverschrijdend gedrag online'.

De muziek van Wahib op Radio 538 blijft nog wel te horen. ‘We zien op dit moment geen reden om hem uit de muziekprogrammering van Radio 538 te weren, maar houden de berichtgeving hierover nauwlettend in de gaten', aldus een woordvoerder van moederbedrijf Talpa. <