Te veel sorry zeggen

‘Sorry’ is misschien wel een van de meest voorkomende stopwoordjes, terwijl dat volgens de ander nergens voor nodig is. Verloskundige Gea Vije van het Ommelander Ziekenhuis Groningen maakt het vaak mee tijdens bevallingen. Daarom heeft ze tijdens bevallingen een regel, schrijft ze op LinkedIn. ‘Als barenden sorry zeggen, moeten ze 2 euro betalen in mijn fooienpot. Bij 10 euro mogen ze het afkopen met gebak.’ De post gaat vergezeld met een foto van een taart van een kersverse moeder met roze en witte muisjes en fruit, en de tekst: ‘Sorry voor het sorry zeggen’. Vije schrijft dat deze vrouw voor ‘ver

boven de 10 euro’ aan sorry’s had

gezegd.

Volgens Vije is de regel bedoeld als geintje, ze..

