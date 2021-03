Soep en een praatje

Wat het werk van het Leger des Heils heel concreet betekent voor mensen in allerhande moeilijke situaties, brengt EO-presentator Bert van Leeuwen in beeld met de 25-delige serie Soep, sores en soelaas.

Elke aflevering portretteert verschillende mensen die hulp ontvangen van het Leger des Heils. Die steun helpt hen vaak om na een moeilijke periode hun leven weer op de rit te krijgen en het leven beter aan te kunnen. ‘Wat me raakt bij het maken van dit programma is dat het de kracht van mensen en de kracht van hoop laat zien’, zegt Van Leeuwen. ‘Aan de ene kant zie je mensen die vanuit ogenschijnlijk kansloze posities er met hulp toch weer uitkomen en aan de andere kant kunnen we laten zien dat er altijd mensen zijn die anderen willen helpen.’

Het Leger des Heils doet veel meer dan soep uitdelen op straat. Toch zullen de meeste Nederlanders het Leger daar vooral mee associëren. In deze tweede aflevering kookt ..

