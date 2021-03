Mensen- of dierenvriend?

Kamp Koekieloekie is een komische en muzikale familieserie over zeven kinderen die een zomer doorbrengen op natuurkamp. Ze doen hun best om hun eigen eigenaardigheden voor de andere kinderen verborgen te houden, tot ze er achter komen dat eigenlijk iedereen wel een beetje ‘koekieloekie’ is. Onder leiding van de kampleiding Ben (Lies Visschedijk) en Ben (Eric van Sauers) komen de kinderen dichter tot zichzelf en tot elkaar. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

Deze aflevering gaat over Suus. Ze is groot dierenliefhebber en deelt dan ook constant allerlei dierenweetjes. Tot vervelens toe volgens haar kampgenoten, die vinden dat maar saai. Maar Suus moet het ook vooral hebben van haar dierenvrienden die ze tijdens het kamp ma..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .