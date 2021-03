Rapper in het museum

‘Dit kan niet waar zijn, man’, zegt rapper Willie Wartaal in het programma Willie Wartaal's nieuwe kunst. Hij zou ‘eindelijk gaan spelen op festivals en in clubs’, maar corona gooide roet in het eten.

Het album Nieuwe Kunst bracht Willie, bekend van 'De Jeugd van Tegenwoordig', eind februari uit, maar toeren is door de lockdown niet aan de orde. Wartaal – alias Olivier Mitshel Locadia – gooit het over een andere boeg: hij zingt en filmt zijn nieuwe nummers in het moderne kunstmuseum Voorlinden. Het resultaat is een turbulente mix van chaotische muziek en humoristische sketches, tegen de achtergrond van een surrealistische omgeving.

De samenwerking met het museum is een strategische zet. Het voegt iets extra’s toe aan Locadia's album, maar is vooral ook een poging om de wereld van een kunstmuseum bij Willies jonge publiek te brengen.

Willie Wartaal verkent het museum door allerlei baantjes op zich te nemen: ..

