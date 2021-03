Vanavond op televisie: Een vergeten tafeltenniskampioen

Schrijver Jan Brokken ontmoette Robert Hosé toen deze zijn auto wilde wassen. Door met hem te praten ontdekte Brokken zijn opvallende verleden. Hij was niet altijd de aan de drugs verslaafde man geweest die met een emmertje tussen de auto’s doorliep om wat geld te verdienen. Brokken vermoedde eerst, door een opmerking over Nietzsche, dat hij te maken had met een voormalig leraar Duits, maar kwam er al snel achter dat Hosé tafeltenniskampioen was geweest. Het wekte zijn nieuwsgierigheid en het gesprekje zou de eerste blijken in een reeks van vele gesprekken. Het leidde uiteindelijk tot de roman De droevige kampioen in 2012.

In de driedelige docudramaserie De droevige kampioen wordt nu opnieuw het verhaal van Robert Hos&eac..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .