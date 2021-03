Vanavond op televisie: Boeren in het buitenland

De grootste paardenfokkerij in Europa bezoeken: dat is voor paardenfokker Steffi, bekend uit Boer zoekt vrouw, een droom die uitkomt.

In Denemarken, waar boeren nog de ruimte hebben, is de grootste paardenfokkerij van Europa te vinden. Dit is het bedrijf van Andreas. Hij is scout en koopt jonge dressuurpaarden en leidt talentvolle ruiters op. Twaalf jaar geleden begon hij, met een lening van zeven tot acht miljoen euro. Inmiddels heeft hij een groot, luxe bedrijf met 650 paarden en meer dan honderd medewerkers.

In deze tweede aflevering van Onze boerderij in Europa reizen de Brabantse paardenfokker Steffi en haar vriend Roel met een tot camper omgebouwde bus naar dit bedrijf. Het idee van dit programma is dat Nederlandse boeren inspiratie opdoen bij boerenbedrijven in het buitenland. Dit zijn boeren die eerder meededen aan Boer zoekt vrouw. Steffi kree..

