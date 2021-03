Tygo in de jeugdcriminaliteit: Zoeken naar verhaal achter de crimineel

‘In iedere crimineel zit ook een gewoon mens’, zegt acteur Tygo Gernandt. In een vierdelige EO-serie, trekt hij op met jonge misdadigers, om erachter te komen wat hen drijft. Tygo in de jeugdcriminaliteit wordt vanaf donderdag uitgezonden.

Hilversum

Met welke verwachtingen begon u aan dit programma?

‘Ik ging er eigenlijk zonder verwachtingen in. Daarom maakten we juist deze serie: om in het moment te reageren en alles mee te maken waar jongeren in de criminaliteit mee te maken krijgen. Ik stap binnen in de wereld van deze jongeren; gewoon als Tygo, als mens.’

Wat zien we in het programma?

‘Net als in de vorige docuseries (Tygo in de GHB en Tygo in de Psychiatrie, red.) zijn er twee hoofdrolspelers die hun verhaal vertellen. Deze jongens laten zien hoe ze in de samenleving staan. Ik ontmoet hun families en hulpverleners die hen op het rechte pad willen krijgen, en spreek met mensen van de overheid. Ik probeer het verhaal heel goed te vertellen, zonder oordelen, en de kijker mee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .