Beste vriendin voor oma

De oma van Cindy is 83 jaar en heeft een nieuwe beste vriendin. Het is haar buurvrouw. Cindy vertelt over deze bijzondere relatie op Twitter. 'Sinds een jaar is oma weduwe', schrijft Cindy. 'De Marokkaanse buurvrouw (38) bekommert zich sindsdien om haar. Er gaat daarmee een wereld voor haar open.'

Cindy schrijft onder andere dat haar oma voor het eerst pittige linzensoep heeft gegeten, en 'dingen die ik niet kan uitspreken, maar het is allemaal even lekker en veel'. Oma heeft op haar beurt stamppot peen en uien voor de buurvrouw gemaakt, omdat die dat nog nooit had gegeten.

Ook de rest van het gezin van de buurvrouw doet mee. 'De buurjongens legden uit hoe haar iPhone werkt. Ze snapt zelfs wat gifjes zijn. Hun z..

