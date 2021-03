Vanavond op televisie: Pavarotti’s leven als opera

Ter ere van het 25-jarige jubileum van Het Uur van de Wolf passeert een aantal spraakmakende artiesten de revue. Na Stanley Kubrick (ND 27-1) en Helmut Newton (ND 3-3) nu aandacht voor de wereldberoemde operazanger Luciano Pavarotti.

Filmmaker Ron Howard was bang dat 'waargebeurde' verhalen zijn creativiteit zouden inperken. Toch scoren zijn biografische films de hoogste waardering op de Internet Movie Database: het Oscar-winnende A Beautiful Mind, Rush, Cinderella Man, Frost/Nixon en Apollo 13. De laatste jaren legt Howard zich toe op documentaires. Die sluiten nog sterker aan bij de werkelijkheid dan bij de verbeelding. Toch is zijn docu Pavarotti, die uit archiefmateriaal en interviews bestaat, een uitblinker in dramatische expressie. Bij elke episode van Pavarotti's leven heeft Howard de aria's met bijpassende tekst zo uitgezocht dat het lijkt alsof Pavarotti's leven zelf een opera was. U2-zanger Bono zegt ook letterlijk over zijn vrien..

