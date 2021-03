Waarom stoppen ze niet?

Journaliste Jojanneke van den Berge volgde prostituees, klanten en pooiers. Ze staan voor de keuze: gaan ze hun leven een andere wending geven en wat is daarvoor nodig? Waarom is het nog altijd moeilijk om uit de wereld van betaalde seks te stappen? Wat weerhoudt hen?

Yvonne werkt achter de webcam. Jarenlang was ze in de weer met dildo’s en vibrators, tot er iets knapte. ‘Ik vond het een smerig gezicht hoe die mensen op de webcam van alles deden. Ik walgde van die kerels.’ Ze is in haar jeugd het slachtoffer geworden van misbruik, wat ze ziet als een mogelijke oorzaak waardoor ze in dit werk verzeild is geraakt. ‘Laat ze mij ook maar misbruiken’, spreekt ze hardop uit. Dat ze stopt, heeft grote gevolgen. Ze kan de huur niet meer betalen en moet andere woonruimte zoeken.

Mia is een half jaar geleden gestopt met het maken van pornofilms. Die filmpjes staan nog altijd op het internet, waardoor het bij haar nieuwe baan in de horeca misging. Door collega’s werd ze met sch..

