Viral: Gevaccineerde oma en kleindochter sluiten elkaar weer in de armen

Een jaar lang heeft de New Yorkse oma Evelyn Shaw geen knuffel gehad. Tot ze bij haar tweede coronavaccinatie een briefje kreeg van de dokter: ‘U mag uw kleindochter weer knuffelen’. Enkele dagen was het moment daar dat Evelyn huilend haar kleindochter Ateret Frank in de armen sloot. Evelyns dochter, en Aterets moeder, Jessica Shaw zette het vaccinatiebewijs en het filmpje op Twitter. Het Center for Disease Control and Prevention, dat in Amerika het coronavirus bestrijdt, maakte namelijk bekend dat mensen die volledig gevaccineerd zijn met elkaar weer lichamelijk contact mogen hebben. In Nederland moeten gevaccineerden zich overigens nog wel aan de coronaregels houden, dus op knuffel-filmpjes van eigen bodem is het nog even wachten.

