Hoe invasie Irak misging

Een kleine twintig jaar geleden begon Amerika een invasie in Irak. Men wilde het bewind van dictator Saddam Hussein omverwerpen en vrede en stabiliteit in het land brengen. Het eerste lukte, het tweede niet. Wat ging er mis? De indringende en bekroonde Britse documentaireserie Once upon a time in Iraq blikt terug op deze periode, met direct betrokkenen.

Deze serie biedt geen analyse met politici en experts, maar persoonlijke verhalen en belevenissen van Amerikaanse soldaten, Iraakse inwoners en internationale journalisten ter plaatse. Daarmee geeft deze serie een bijzondere blik van binnenuit op de gebeurtenissen. Hoofdpersonen in de tweede aflevering, zondagavond, zijn de Amerikaanse luitenant-kolonel Nate Sassaman (foto), die aan het hoofd stond van een bataljon soldaten, en de toen twaalfjarige Alaa Adel. Zij raakte ernstig gewond tijdens een vuurgevecht op de straten van Bagdad. Beiden schetsen vanuit hun eigen perspectief een ontluisterend beeld. Toen kolonel Sassaman in 2003 in Irak arriveerde, had hij een groot geloof in de taak die hem opgedragen was: de mensen in Irak democrati..

