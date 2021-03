Rondbellen met de wereld

Op de Nederlandse tv kunnen we al een paar weken zien hoe de Vlaamse tv-maker Tom Waes in coronatijd zijn eigen land (her)ontdekt. Maar hoe is het mensen die hij tijdens zijn eerdere reizen ontmoette vergaan? En hoe ervaren zij het coronatijdperk? Via Skype sprak hij vorig jaar een aantal van hen voor een eenmalige aflevering van Reizen Waes blijft thuis.

Turkmenistan was in 2013 een van de eerste landen die hij voor de serie bezocht. Een vrij gesloten land, bestuurd door een dictator. Tijdens zijn bezoek werd er zo veel mogelijk gedaan om hem NIET in contact te brengen met de gewone burger, zo herinnert hij zich. Het programma draait om het terugblikken op de avonturen van toen. Maar ook, en vooral eigenlijk, om corona. Aan de ene kant interessant om van mensen uit allerlei landen te horen hoe er daar met het virus om wordt gegaan. In Turkmenistan is het bijvoorbeeld verboden om een mondkapje te dragen, want dat zou aanzetten tot angst, terwijl de Amerikaanse prepper John juist met gasmasker en al naar de supermarkt gaat. Aan de andere kant is het jammer dat je weinig hoort over..

