Viral: IC-verpleegkundige helpt nabestaande met bijzondere tatoeage

Jessica is verpleegkundige op een intensivecareafdeling. Ze is behoorlijk actief op Twitter (te vinden onder @aboutanurse), waar ze het grote publiek informeert over hoe het gaat op de ic, speciaal rondom COVID-19. Door The Best Social Media werd ze ook een verrijking van je tijdlijn genoemd. Zelf noemt ze zich #ICfluencer, een mooie vinding.

Het klopt wel, want je kijkt toch een beetje mee over haar schouder terwijl ze haar werk doet, vertelt over revalidatieprocessen van mensen die op de ic hebben gelegen. Ze vertelt over de kleine overwinningen die misschien juist heel groot blijken te zijn.

Zoals over een patiënt die een kleine twee maanden aan de beademing had gelegen. ‘Ze is wel wakker maar haar spieren zijn ernstig verzwakt. En dan ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .