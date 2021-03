7 Christenen stemmen lang niet allemaal op een christelijke partij • Beluister de nieuwste podcast van Deze Week

In de opiniepodcast Deze Week nemen we de week door met de naar eigen zeggen schaamteloos christelijke krantenmaker Sjirk Kuijper, de telefoonverslaafde en gelovige millennial Joram Kaat en de altijd naar liefde in het nieuws zoekende relatie-expert Cocky Drost. Een frisse, vrolijke en scherpe blik op de actualiteit, elke vrijdagochtend om 07.00 uur ‘s ochtends op je digitale deurmat. Beluister hieronder of via je favoriete streamingsdienst.