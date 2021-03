Gevangen in winstbejag

De documentaire opent met de Zuid-Afrikaan Shakes, die in zijn auto op weg is naar zijn werk. Dat doet hij al zestien jaar lang elke dag. In het begin raakte hij vaak in paniek tijdens de rit, vertelt hij, en nog altijd noemt hij het ‘beangstigend’ om ’s ochtends wakker te worden en te weten wat hem op zijn werk te wachten staat.

Als je verderkijkt, begrijp je waarom. Shakes' werkplek is de Mangaung-gevangenis in Bloemfontein, zijn functie gevangenisbewaarder. Hij is deel van het EST, een speciaal getraind team dat moet ingrijpen bij geweldsincidenten. Er volgen beelden – gemaakt door bewakers – van kapotgeslagen toiletpotten, een scherf besmeurd met bloed, bloedspetters op de grond. Later klinkt het gegi..

