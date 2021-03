Wees er voor je kinderen

In de animatiefilm Despicable Me speelt nu eens niet een goedhartige held de hoofdrol, maar een kwaadaardige schurk. Hoewel, kwaadaardig? Ieder kind zou zich een vader wensen zoals Gru.

Het verhaal dat Despicable Me

(in de Nederlandse versie: Verschrikkelijke ikke) vertelt, is leuk. Niet origineel, niet diepgaand.

Gewoon leuk. Dus is het devies: meelachen, graag.

De 3D-animatiefilm vertelt het verhaal van Gru, een schurk die een slechte jeugd heeft gehad, worstelt met een lastige moeder-zoonrelatie en daarom de maan wil stelen. Inderdaad, de maan. Gru is een man die verschrikkelijk slecht is, en verschrikkelijk ik-gericht, wordt voortdurend benadrukt. Hij pest kinderen en bevriest de mensen die voor hem in de rij staan met een of andere ‘vriesstraal’. En hij spreekt zijn Engels met een Oost-Europees accent – blijkbaar roept dat een gevoel van slechtheid op.

Hij heeft een reeks mooie diefstallen op zijn gew..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .