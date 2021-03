Viral: TikTok’er Samantha Hartsoe ontdekt een geheime ruimte in haar appartement

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: een mysterie in een appartement in New York.

TikTok’er Samantha Hartsoe (@samanthartsoe) woont in een appartement in New York. In haar appartement is het altijd koud. Of ze de verwarming hoog zet of niet, het blijft er altijd koud. Daarom gaat Samantha op onderzoek uit. Waar komt de kou vandaan?

In het eerste deel van een vierdelige TikTok-serie legt ze uit dat er koude wind uit haar badkamer komt. Om dat tegen te gaan plakt ze als eerste het sluitplaatje in de deurpost af, maar dat maakt geen verschil. In de badkamer zit ook een ventilator, maar daar komt geen lucht vandaan. Wel komt er wat lucht uit de lichtschakelaar, maar dat is maar weinig. Samantha filmt zichzelf om te laten zien dat haar haren waaien in de wind. Dat kan niet de schakelaar zijn. Ze ontdekt dat de wind achter h..

