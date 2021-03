‘Fake news Journaal'-opmerking van Baudet wekt woede NOS

Journalistiek onverantwoord; zo noemt de NOS de keuze van WNL lijsttrekkers niet alleen te interviewen in tv-programma Goedemorgen Nederland, maar ze ook in te zetten als co-presentator. Zo kon het gebeuren dat Thierry Baudet woensdag een sneer gaf aan het NOS Journaal, vlak voor de reclame en het nieuws van half acht: ‘Nu eerst het Fake news Journaal, met Mark Visser’, zei hij.

Hilversum

Volgens de NOS is het extra bitter dat de lijsttrekker van Forum voor Democratie dit kon doen ‘in een tijd waarin NOS-verslaggevers agressief bejegend worden door mensen die ons beschuldigen van het maken van fake news’. De directeur-hoofdredacteur van WNL, Bert Huisjes, zegt dat hij schrok toen het gebeurde. ‘Het gebeurde een paar seconden voordat we automatisch zouden wegschakelen. Onze presentatrice had geen tijd meer om erop te reageren.’

Het is niet voor het eerst dat zoiets gebeurt. Vier jaar geleden kondigde Geert Wilders in Goedemorgen Nederland ‘het linkse NOS Journaal’ aan, wat eveneens tot boze reacties leidde. Huisjes: ‘Baudet heeft dat gekopieerd, ja. Hij zou niet he..

