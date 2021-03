De rol van de onderbuik

We doen het iedere dag, de hele dag door: keuzes maken. Kleine keuzes als: wat voor kleren trek ik aan en kies ik dit of dat product in de supermarkt? Maar ook grote en belangrijke keuzes als: wie wordt mijn levenspartner of waar ga ik wonen? Maar hoe bewust maken we die keuzes eigenlijk? En is er wetenschappelijk bewijs voor die oude volkswijsheid? Om te beginnen voert Scherder een wetenschappelijk experiment uit. In een grote loods is een stellage opgesteld vol oude televisietoestellen. De deelnemers aan het onderzoek zien heel kort twee gezichten oplichten en moeten in een split-second kiezen wie ze er het betrouwbaarst uit vinden zien. Wat ze niet weten is dat het hier gaat om de kandidaten voor gouverneursverkiezingen in de Verenigd..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .