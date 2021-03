Jinek gehackt op Twitter

Het Twitteraccount van het televisieprogramma Jinek is dinsdag gehackt. Halverwege de middag stond de volgende tweet op het account: 'Beste mevr. Jinek, uw account is gehackt. Dit is een vriendelijk verzoek uw wachtwoord te veranderen en de memo met de inloggegevens boven de studio in het opmaakhok weg te halen. Groet, Uw vriendelijke hacker Arsène Lupin.

'Met de hack is naast de geplaatste tweet ook de profielfoto en de headerafbeelding van het account aangepast. De profielfoto bestaat uit gekleurde streepjes, terwijl in de headerafbeelding de tekst 'verander het wachtwoord' te zien is. De naam Arsène Lupin verwijst naar een fictieve dief uit een reeks boeken van de Franse schrijver Maurice Leblanc. Hoewel L..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .