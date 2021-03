Vanavond op televisie: De camera als zwaard

Gero von Boehm bracht zijn docu Helmut Newton: The Bad and the Beautiful vorig jaar uit naar aanleiding van Newtons honderdste geboortedag. Het leven van de controversiële fotograaf representeert de wereldgeschiedenis van de twintigste eeuw. Hij wordt geboren in de 'roaring twenties' te Berlijn in de Weimarrepubliek, waar het Duitse expressionisme hoogtij viert. Hij is tiener in de tijd dat de nazi's aan de macht komen en propagandafilms van Leni Riefenstahl de esthetische toon zetten. Als jood moet hij in 1938 zijn land ontvluchten. Hij verblijft in Singapore, waar hij te langzaam blijkt als persfotograaf. Hij vlucht voor zijn falen in de alcohol.

In Australië begint hij als modefotograaf en leert collega en latere echtgenote June Browne..

