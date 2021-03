Mijn vader moordenaar?

Aanstaande zondag is het precies 35 jaar geleden dat de Zweedse premier Olof Palme werd vermoord. De dader is nooit gevonden. Signe Zeilich-Jensen ontving op 30 april 2020 een bericht van een onbekende man. De naam van haar vader Leif wordt in verband gebracht met de moordzaak. Signe wil de waarheid achterhalen en start een onderzoek naar haar vader. Is haar vader een moordenaar?

Signe is getrouwd met documentairemaker Niek Koppen en ze besluiten samen een documentaire te maken van Signes zoektocht. Het resultaat is vanavond te zien. De documentaire opent met filmbeelden uit Signes jeugd, die een en al harmonie uitstralen. 'Toen ik klein was, hield ik onvoorwaardelijk van mijn vader', zegt ze. 'Hij was sterk, leerde me schaken en kon precies het verschil uitleggen tussen goed en kwaad. Toen ik ouder werd, merkte ik dat goed en kwaad voor hem een eigen betekenis hadden.' Toen Signe twintig jaar was, kreeg ze ruzie met haar vader. Ze brak voorgoed met hem en in 1992 overleed hij.

In een recent interview dat Signe ziet, geeft de vrouw van haar vader belastende informatie over hem. Zo zou hij kort na d..

