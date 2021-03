Door te gamen vond Jack (17) zijn passie voor brandwachttorens

Toen de Amerikaanse jongeman Jack amper 12 jaar oud was, speelde hij binnen een dag een nieuw spel uit op zijn PlayStation 4: Firewatch. Hij was op slag fan van zowel het spel als van brandwachttorens. Nu, vijf jaar later, trekt zijn liefdesbrief op Twitter de aandacht. Het spel werd in 2016 uitgebracht door gamestudio Campo Santo. Dat was zeker niet de grootste gamestudio die er was - Firewatch werd uitgebracht als een indiegame, een independent game van een kleine, onafhankelijke maker. De meeste recensenten waren desalniettemin gecharmeerd door het simulatiespel. De speler kruipt in de huid van een brandwacht genaamd Henry, die vanuit zijn toren een bos in Wyoming in de gaten houdt. Henry beleeft onverwachte avonture..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .