De beruchte Jan Karbaat

Jan Karbaat (1927-2017) verwekte minstens 68 donorkinderen met zijn eigen sperma, terwijl zijn patiënten dachten dat ze werden bevrucht met zaad van een zorgvuldig gekozen donor of met het zaad van hun eigen man. Wie Karbaat was, wat hij deed en welk leed hij anderen heeft aangedaan, komt naar voren in de driedelige documentaireserie Het zaad van Karbaat. Het eerste deel is vanavond te zien op NPO 2.

De documentaireserie van documentairemaakster Miriam Guttman (26) is als eerste Nederlandse serie ooit geselecteerd voor het Sundance Film Festival, waar ze haar wereldpremière zal vieren in 2021. De serie van Guttman is een vervolg op haar gelijknamige afstudeerfilm uit 2018 voor de Nederlandse Filmacademie. De film was op meer d..

