Los Angeles

De prins noemde de situatie in een gesprek met James Corden van The Late Late Show ‘giftig’. ‘Het was meer een stap terug dan een vertrek. Het was een erg heftige situatie zoals veel mensen hebben gezien. We weten allemaal hoe de Britse pers kan zijn en het was funest voor mijn mentale gezondheid', legt Harry uit, die vorig jaar met zijn gezin naar de Verenigde Staten is verhuisd.

Harry kon het niet meer aan, zei hij. ‘Dus ik deed wat elke echtgenoot en vader zou doen, ik haalde mijn gezin uit die situatie.’

openbare dienst

Hoewel vorige week bekend werd dat de stap terug van de hertog en hertogin van Sussex definitief is en de prins zijn eretitels is kwijtgeraakt, is hij niet van plan het rustig aan te doen. ‘Ik zal altijd een bijdrage blijven leveren. Mijn leven staat in het teken van de openbare dienst, dus waar ter wereld ik ook ben, dat blijft hetzelfde.' <