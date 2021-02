Dieper graven in het afval

Wat gebeurt er eigenlijk met de 60 miljard kilo afval die wij in Nederland per jaar produceren? De vuilnisman gaat er dieper op in.

Als presentator Teun van de Keuken een half vergaan horloge vindt op de grond, maakt hij er een grapje over tegen zijn gesprekspartner John van Paridon uit Katwijk: ‘Nou, dan weet je wel hoe laat het is!’ De lach die erop volgt, is schrijnend, omdat de waarheid die wordt blootgelegd pijnlijk is. Het gaat hier immers om een bezorgde en betrokken burger die met lede ogen toeziet hoe de ruimte onder een nieuw aan te leggen weg wordt opgevuld met bodemas. In theorie een schoon(gemaakt) restproduct van afvalverbranding, maar in de praktijk boordevol resten ijzer en plastic. Een monster werd opgestuurd naar en onderzocht door de universiteit in Wageningen. Conclusie: het bodemas bevat zware metalen. Van Paridon houdt zijn hart vast..

