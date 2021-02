Boekenbalspecial bij De Vooravond

Amsterdam

Het tv-programma De Vooravond komt met een alternatief voor het Boekenbal, dat niet kan doorgaan vanwege de coronacrisis. In een speciale uitzending presenteren Fidan Ekiz en Renze Klamer op 5 maart vanuit de Stadsschouwburg (ITA) in Amsterdam met een reeks bekende schrijvers dat alternatieve boekenbal, meldt BNNVARA donderdag. In het vrijwel lege theater wordt de aftrap gegeven voor Het Voorwoord van de Boekenweek, waarin met diverse evenementen het lezen van boeken wordt aangemoedigd. Er zijn ook muzikale optredens en er is ruimte voor poëzie. <