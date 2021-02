Viral: Fantaseren over ‘een absoluut onrealistische carrière’

Ava is naar eigen zeggen een boekenbeer, een boekenwurm, een boekenliefhebber. Onder @noampomsky is ze op Twitter te vinden met bijna 19.000 volgers. Nieuwsgierig vraagt ze haar volgers: ‘wat is jouw absoluut onrealistische carrière fantasie? Ik zou namelijk eigenlijk een wedding planner willen zijn.’

Eerlijk gezegd is dat best wel een leuke vraag, en het feit dat er altijd leuke gesprekken komen bij dit soort vragen is een van de redenen dat mensen op Twitter zitten. De tweet wordt 5400 keer geretweet en op allerlei plekken ontspinnen zich leuke gesprekken. Wees eerlijk, wat zou jij eigenlijk hebben willen doen met je leven als je even grenzeloos durft te denken?

Anderen denken dat ze eigenlijk beschrijft hoe de hemel eruit mag zien. Of h..

