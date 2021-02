Vanavond op televisie: Politiek–persoon–portret met Ruud de Wild

Ruud de Wild is sinds 1992 actief op radio/tv en groeide in die tijd uit van specialist in muziek en kunst tot allround mediaman. In zijn leven speelt ook politiek een hoofdrol.

Het is 6 mei 2002, zes uur ‘s avonds. Ruud de Wild staat met een fles wijn op de parkeerplaats van het Media Park. Degene die De Wild zojuist nog te gast had in zijn radioprogramma, zou het cadeau nooit krijgen. De presentator is getuige van de moord op Pim Fortuyn. Het laat hem getroebleerd achter, gevolgd door twee jaar radiostilte. Ook daarna treedt hij onregelmatig op voor diverse werkgevers.

Nadat hij hersteld is van het coronavirus is De Wild terug met het programma Ingelijst. Daarin combineert hij zijn sterke punten: een open en eerlijk gesprek over politiek en persoonlijke achtergronden met interesse voor kunst en muziek. De Wild is als kunstenaar gespecialiseerd in schilderijen van beroemde songteksten, zoals ook bekend ..

