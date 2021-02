Suggestie van iets ergs

Soms kan de toelichting van een kunstenaar op de bedoelingen achter zijn of haar werk je als toeschouwer op een heel ander spoor zetten dan je eigen interpretatie. Dat kan verhelderend zijn, maar ook verwarrend. Of allebei tegelijk, zoals in deze aflevering van Close Up over de Vlaamse kunstenaar Luc Tuymans.

Regisseur John Albert Jansen volgt Tuymans bij het inrichten van een expositie in Venetië getiteld La Pelle, huid in het Italiaans. Het gaat over iets dat onderhuids gevoeld wordt. Iets zien, maar niet volledig begrijpen wat je nou eigenlijk ziet. De titel van deze docu is dan ook In het licht van de argwaan. Tuymans' werk draait om wat onschuldig lijkt, maar het misschien niet is. Zoals een keurig opgeruimde, lege ziekenhuiskamer. Wie verder kijkt, verder denkt, krijgt oog voor de andere kant. Er is schoongemaakt, wat betekent dat er blijkbaar iets was om schoon te maken ... Sporen van ziekte, ellende of verdriet zijn niet letterlijk te zien op het schilderij, maar dringen zich figuurlijk aan je op. Tuymans ve..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .