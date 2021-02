In de serie Het Hoge Noorden praat Struyf via Skype met de zeven Vlaamse gezinnen die ze heeft ontmoet en die hun leven uit België hebben ingeruild voor Noorwegen. Hoe gaat het nu met ze? Het is februari als ze zangeres Soetkin ontmoet, vlak voor de eerste lockdown. Ze is voor de helft van de tijd in Noorwegen te vinden, de andere helft van de tijd in België. Ze gaat de stap wagen om te verhuizen naar Narvik, een stad die helemaal in het noorden ligt, omdat ze daar iemand heeft ontmoet met wie ze haar leven wil delen. Die beslissing was snel genomen, ook omdat ze geen vast werk heeft.

Vorig jaar ontmoette Annemie Struyf Kim en Jochem in het noorden van Noorwegen, waar ze als dokter en verpleegkundige werkten. Ze zijn echte buite..

