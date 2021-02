Natuurfotograaf maakt prachtige film over geredde jonge eekhoorns

Er was eens een nieuwsgierige rode eekhoorn in Noord-Zweden, wiens pad kruiste met Britse natuurfotograaf Dani Connor. Connor noemde de eekhoorn Remy, net als de hoofdrat in Disneyfilm Ratatouille. Remy de eekhoorn kreeg een hoofdrol in veel beelden van Connor, springend van boom naar boom, schijnbaar vliegend in de foto's. Helaas leefde deze Remy niet lang en gelukkig. De eekhoorn werd aangereden door een auto, en toen dat nieuws Connor bereikte, dacht ze meteen aan het nestje jongen van Remy dat ergens in het bos moest zijn. Ze ging op zoek, en vond ze. Met dat verhaal ging Connor viral in de zomer van 2020 - en nu opnieuw.

De jongen konden destijds wel vast voedsel eten, maar zouden zonder hulp waarschijnlijk niet overleven. Conno..

