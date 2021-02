Slapen met sokken aan?

De één heeft het echt nodig, de ander ligt alleen al wakker van het idee: slapen met je sokken aan. Maar hoe zit het nou? Ga je er beter van slapen? Of lig je de hele nacht te zweten in je bed?

Dokter Jess Andrade adviseert via TikTok en Instagram over slaapgewoonten, en maakte een TikTok-filmpje als antwoord op deze vraag. ‘We moeten het hebben over mensen die sokken dragen als ze naar bed gaan’, leidt Andrade in. ‘Sokken dragen maakt je voeten warm en daardoor openen je bloedvaten zich en koelt je lichaam af. Een koud lichaam is voor je brein een teken dat je naar bed moet. Dus mensen die sokken dragen vallen over het algemeen sneller in slaap’, concludeert de dokter, terwijl ze zichzelf in de spieg..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .