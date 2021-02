Bedreigd door boze burgers

Een schokkend getal. Uit recente cijfers blijkt dat ruim een derde van de ongeveer tienduizend lokale bestuurders in Nederland kampt met bedreigingen, intimidatie en zelfs geweld. Zoiets gaat niemand in de koude kleren zitten. Toch doet slechts een klein aantal aangifte.

Nan Rosens maakt documentaires over sociale thema's. In haar door Hollandse Helden geproduceerde Doelwit geeft ze aandacht aan zes wethouders die door boze burgers bedreigd zijn. Het leidt tot verschillende verhalen vanuit zes gemeentes verspreid over het hele land.

De redenen, omstandigheden en gevolgen zijn voor elk van de besproken gevallen verschillend, maar over een ding is elk doelwit het eens. Ze gaven slechts uitvoering aan democratisch genomen besluiten. In hun overtuiging dat ze de bedreigers geen onrecht hebben aangedaan, strijden ze voor democratie. Die mag nimmer een knieval maken voor gewelddadige tirannie.

In eerste instantie lijkt het erop dat het belangrijkste doel bewustwording is van de gevolgen van bedreigingen en b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .