Geen woorden maar daden

Hij was al minister. Maar bij de aankomende verkiezingen wil hij ook een zetel verwerven in de Tweede Kamer. Je zou zeggen: dat is toch de omgekeerde volgorde. Eerst een Kamerzetel, pas dan maak je kans op een ministerspost?

Rick Brink werd wel degelijk eerst minister. Je zou kunnen zeggen: buitengewoon minister. In 2019 wordt hij namelijk in een tv-liveshow door het publiek verkozen tot de allereerste minister van Gehandicaptenzaken van Nederland. De positie is in het leven geroepen door de KRO-NCRV.

Vanaf dat moment reist Brink door het land en komt op voor de belangen van de 1,8 miljoen Nederlanders met een beperking. Een team specialisten en programmamakers ondersteunt hem bij die taak. Minister Brink wordt al snel een graag geziene g..

