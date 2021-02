'Weeskind' Ymke Jager: 'Ik leef voor zes'

Wat was deze week boeiend, interessant, verstrooiend of anderszins de moeite waard op radio, televisie en internet?

'Wat ik me heel sterk kan herinneren, is dat we in die tunnel reden en dat ik licht op me zag afkomen', vertelt Ymke Jager (30) in Danny's wereld. 'Het enige wat ik dacht was: ik moet eruit, want dit is fout.' Ymke was tien jaar oud toen ze haar ouders en drie zussen verloor bij een auto-ongeluk. De auto vloog in brand en hoewel zij op de lastigste plek zat om eruit te komen, lukte het haar de auto te verlaten. Na haar verblijf in het ziekenhuis ging ze bij een tante wonen die geen kinderen had.

Het moeilijkst vindt Ymke het idee van wat ze had kunnen hebben. Toen ze een vriend kreeg, had ze hem graag wil..

