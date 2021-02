Lief monster

Alle kinderen zijn weleens ergens bang voor. In de kleuterdramaserie Kabam! komen deze angsten één voor één aan bod. In deze aflevering is Mahin bang voor het spullenmonster.

Het is de angst van elk kind: een monster onder het bed! Zeker als het in de kamer veel te donker is. Mahin vindt een donkere slaapkamer ook maar niets. Vanmiddag heeft ze er nog heerlijk met een vriendje zitten spelen. Hij een stropdas om, zij een prinsessenjurk aan. Een picknick, was het. Met echte koekjes! De hond en de beer smulden er ook van. De kruimels vielen op de grond.

Toen werd het vriendje opgehaald door zijn vader. ‘Moeten we niet opruimen?’ vroeg hij nog. De enorme speelgoedberg lag op een kleed, dus dat was een makkie. Ze pakten allebei twee punten vast, en schoven alle rommel zo onder de halfhoogslaper. Opgeruimd staat netjes!

Maar wat Mahin niet zag, was dat haar vriendje het licht in haar kamer uitdeed. Nu is..

