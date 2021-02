Waar erger jij je aan?

Twitter is hét uitgelezen platform om de vraag te stellen wat je ergerlijk vindt. Het is immers de plek waar je je grieven ongebreideld kunt ventileren, waar je de taalnazi’s op je dak kunt krijgen als je foei-foei-foute spelling gebruikt, waar wappies je een veeg uit de pan geven als jij je nog niet zo wakker gedraagt als zij en waar de deugneuzen je natuurlijk meenemen in hun ergernis over alles wat misgaat en waar zij aandacht voor vragen.

Bertus stelt daarom de vraag op Twitter: ‘Wat zeggen mensen en vind jij ergerlijk? Bijvoorbeeld: Zeuven i.p.v. zeven. Gezellie i.p.v. gezellig. Happening i.p.v. gebeurtenis. Kids i.p.v. kinderen of leerlingen. 38 27 6 i.p.v. 3 8 2 7 6. Juno i.p.v. juni. Goedesmorgens i.p.v. goe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .