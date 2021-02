Beginnen met luisteren

Tijs van den Brink gaat in De verloren stem in gesprek met Nederlanders die niet (meer) stemmen. Waarom maken ze deze keuze en kan hij ze verleiden alsnog naar de stembus te gaan?

Als alle mensen – ongeveer 2,5 miljoen – die in Nederland geen stem gaan uitbrengen dat wel zouden doen, zouden ze daarmee zo’n dertig zetels kunnen binnenhalen. Voor het juiste perspectief: op dit moment staat alleen de VVD op een hoger zetelaantal in de peilingen. Het is met recht een ‘verloren stem’ te noemen. Punt is natuurlijk alleen wel dat al deze mensen niet onder één noemer te brengen zijn, behalve dan dat ze niet stemmen.

Tijs van den Brink ziet zijn stemrecht als een belangrijke verworvenheid. Zijn nieuwsgierigheid is dan ook gewekt als zo veel Nederlanders geen gebruik maken van deze mogelijkheid. Om erachter te komen wat hen precies drijft, zoekt hij deze mensen op en gaat in deze d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .