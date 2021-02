Koeman is thuis

Zo'n zes maanden staat de Nederlandse voetbaltrainer Ronald Koeman nu aan het roer bij FC Barcelona. Een baan waarvoor je van goeden huize moet komen, want de druk is er hoog. Voor Koeman een droom die uitkomt. Videoland (online streamingsplatform van RTL) volgde hem in die eerste dagen en weken, wat resulteerde in de driedelige documentaire Força Koeman.

Nadat in augustus 2020 Barcelona met 2-8 had verloren van Bayern München in de Champions League kwartfinale, werd trainer Setièn de laan uitgestuurd. De naam van Koeman circuleerde al langer, maar definitief was het nog niet. Thuis in Nederland keek Koeman die wedstrijd. En analyseerde gelijk wat het probleem was: het middenveld.

Een dag na de wedstrijd wordt Koeman gepolst. Hij polst op zijn beurt vrouw Bettina. Ze voelen allebei: dit is het moment (twee keer zei hij al nee). Nu moeten ze het doen, anders komen ze nooit meer bij hem terug. Want de droom om Barcelona te coachen was er al jaren, vertellen vrienden, vakgenoten en familieleden. Drie dagen later komt Koeman aan in Barcelona.

Hij wordt er ongeveer door net zoveel pe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .