Duik in adoptiewereld

De afgelopen dagen was het (Nederlandse) adoptiebeleid onderwerp van gesprek in politiek en media. Demissionair minister Dekker (rechtsbescherming) besloot tot een interlandelijke adoptiestop om misstanden goed te kunnen uitzoeken en aanpakken. En dat die misstanden er wel degelijk zijn, blijkt ook uit de Vlaamse docureeks Waar is Mark? die vanavond van start gaat op Eén.

Begin jaren 2000 werd reporter Lidewij Nuitten als klein meisje verliefd op de toen 9-jarige Mark, die ze ontmoette op een sportkamp. Ze vraagt zich af wat er nu van hem geworden is en gaat met de weinige aanknopingspunten die ze heeft naar hem op zoek. Een van die aanknopingspunten is een vermoeden dat Mark geadopteerd is, aangezien hij aan het einde van het kamp werd opgehaald door twee blanke ouders en hijzelf een jongen van kleur is.

Al snel vindt Lidewij meerdere jonge Marken die als kind naar België werden gebracht voor adoptie. Zo komt ze via Erice – een vriend van haar die zelf geadopteerd is – bij een Marc terecht die in Haïti geboren is, maar opgroeide in de Kempen (de regio waar zij destijds op sportkamp w..

