Viral: TikTok-psycholoog Daisy Veenstra rapt over eenzaamheid

‘Ze is zestien jaar. Vijf minuten voor haar les begint, pakt ze nog snel wat kleding die ze in een hoekje vindt. Haar laptop klapt open, ze ziet de mensen uit haar klas die misschien haar vrienden zijn, maar dat voelt niet zo, nu achter glas.’

Het is het begin van een raptekst van psycholoog Daisy Veenstra. Op TikTok plaatst ze raps over psychische onderwerpen. Ze vertelt het verhaal dat voor veel middelbare scholieren herkenbaar is. ‘Zodra haar scherm dichtklapt, is er niemand die haar ziet. Eenzaam, is wat ze voelt van binnenuit. De connectie mist, de spanning, de leuke dingen doen. Ze is aan het overleven om aan normen te voldoen.’ Veenstra rapt door over een pandemie van eenzaamheid. ‘Waar blijft de jongeren-persconferentie?’ In de tekst bij het filmpje vraagt Veenstra: ‘Wie kan ervoor zorgen dat deze bij Rutte komt?’

Via Instagram legt Veenstra iets meer over de achtergrond van het nummer uit aan haar volgers. ‘Jullie verhalen heb ik in deze rap samengebracht. Ik wil graag dat jullie een stem hebben, dat er meer aandacht is voor de mentale effecten van deze crisis. Dat is mijn missie.’

Het filmpje heeft met 115.000 likes op TikTok veel steun gekregen. In de reacties laten mensen weten kippenvel te hebben. ‘Dit is gewoon hoe het is voor ons jongeren, de gevolgen van de maatregelen zijn erger dan het virus zelf’, vindt iemand. Daar is niet iedereen het mee eens. ‘Rutte weet dit, maar er is een pandemie aan de gang, kan hij ook niks aan doen. Het alternatief wil je ook niet.’

Veenstra wil met haar raps moeilijke thema’s bespreekbaar maken, vertelt ze op NPO Radio 1. ‘Sinds september rap ik en dat sloeg goed aan. Veel jongeren reageren om te praten over eenzaamheid, depressieve gevoelens of angst. Ik ben nu dus een parttime TikTok-psycholoog.’ Het rappen in korte tiktoks past beter bij Veenstra dan lange psychologengesprekken. ‘Ik vind het mooi om mensen met positiviteit zoals een rap aan te spreken.’

De psycholoog geeft in gesprek met Radio 1 ook tips voor ouders om met de huidige situatie om te gaan. ‘Ik hoor vaak dat het voor iedereen moeilijk is, ook van ouders. Zorg ervoor dat je kind zijn gevoelens kan uiten. Jongeren vertellen me vaak dat ze het er met hun ouders niet over durven te hebben. Dus vraag er als ouder naar, en vraag door. Neem niet genoegen met ‘het gaat goed’.’