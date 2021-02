Vijftien jaar na pardon

In 2005 portretteerde de VARA uitgeprocedeerde asielzoekers die op het punt stonden Nederland uitgezet te worden. Na de media-aandacht mochten ze blijven. Vijftien jaar later blikken ze terug: hebben ze hun thuis gevonden?

Ariunsanaa komt uit Mongolië en was in 2005 dertien jaar. Haar leven in Nederland werd op dat moment bepaald door haar illegale status. Op de archiefbeelden van 26.000 Gezichten loopt ze door het huis van een kennis, Tineke, waar zij en haar moeder op zolder wonen. Het is een van de vele adressen waar de illegale moeder en dochter in die tijd verblijven. Op school weten de docenten: als de IND langskomt, moet Ariunsanaa even weggestuurd worden.

Haar leven is niet dat van een gemiddelde dertienjarige, maar vijftien jaar later zegt ze dat ze daar toen niet veel bij stilstond. Anno 2020 is Ariunsanaa een vriendelijke, evenwichtige twintiger met een partner en twee kindjes. Ze heeft een master afgerond en is bezig met klussen in haar eerste nieuwe huis. De band met haar moeder is goed en ook de gastvrouw van toen is nog altijd een goede kennis.

Het leven van de twintiger Ariunsanaa ontvouwt zich langzaam aan de kijker, afgewisseld met beelden uit 2005. Commentaar ontbreekt, en dat maakt het portret puur. Tegelijk is het verwarrend: het is aan de kijker om delen van het verhaal aan elkaar te verbinden.

Onder het oppervlak van dit succesverhaal wordt langzaam de weerslag van het verleden zichtbaar. Nog altijd heeft Ariunsanaa, zoals ze zelf zegt, een stempel op haar voorhoofd: asielzoeker.

Dat begon eigenlijk al bij haar geboorte: er ontbreekt een officieel geboortebewijs, omdat haar ouders gevlucht waren naar het Mongoolse platteland. Dat maakt dat haar verblijfsdocument nog altijd elke vijf jaar moet worden verlengd.

Het is exemplarisch voor het gevoel dat ze uitspreekt: ze hoort er niet bij. In Mongolië niet, omdat ze daar al vertrok toen ze vijf was. Maar ook niet in Nederland, omdat haar landgenoten volgens haar niet erkennen dat ze een bijdrage levert aan de maatschappij.

Die conclusie geeft het portret een wrange nasmaak. Sprekend is ook de vraag die een journalist aan Ariunsanaa's partner stelt: 'Wat voor mix ben jij eigenlijk?' 'Ik zeg altijd Surinaams,' antwoordt hij, 'want als ik Nederlands zeg, kijken mensen me raar aan.'

Afkomst blijft altijd voelbaar, maar er is ook hoop: het verleden laat zien dat er ook welwillende helpers zijn. Het is goed dat de beelden uit 2005, die er destijds voor zorgden dat 26.000 asielzoekers mochten blijven, niet ongezien in de archieven verdwijnen. Het hernieuwde portret biedt ruimte voor reflectie: Ariunsanaa kreeg een pardon, maar vocht zelf voor een nieuw thuis.

26.000 Gezichten, 15 jaar later, bnnvara, npo 2, zondag 17.50-18.15 uur