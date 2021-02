Youth diept veel niet uit

Fred (Michael Caine), ex-dirigent, en zijn vriend Mick (Harvey Keitel), regisseur, genieten in een luxueus hotel in de Zwitserse Alpen van hun vakantie. Mick werkt met een groepje acteurs aan wat zijn filmisch testament moet worden. Fred heeft zijn dirigeerstokje aan de wilgen gehangen, maar een gezant van het Britse Koninklijk Huis probeert hem te overreden nog eenmaal zijn Simple Songs te dirigeren, speciaal voor de Britse prins Philip. Fred weigert, om ‘persoonlijke redenen’.

De regisseur van Youth, Paolo Sorrentino, zoekt graag tegenstellingen op. Hij balanceert tussen elegantie en banaliteit, kunst en kitsch, oud en jong, schoon en lelijk. De lichamen van Fred en Mick zijn oud, gerimpeld, uit vorm; dat van Freds dochter Lena (Rachel Weisz) is nog gaaf en jong.

Ook in de overige hotelgasten heeft Sorrentino de uitersten opgezocht: het is een nogal bont gezelschap dat voor de nodige humoristische scènes zorgt. De ooit zo lenig en zwierig voetballende maar nu obese Diego Maradonna, een acteur verkleed als Hitler.

Youth is vooral een film over het terugverlangen naar de jeugd, over de aftakeling van het lichaam, over gemiste kansen, over geslaagde, gemiste en stukgelopen relaties en langgekoesterde illusies. Niet voor niets wordt de achttiende-eeuwse Duitse schrijver Novalis geciteerd. Sehnsucht, heimwee, zo had deze melancholische film ook kunnen heten.

In het begin zijn de gesprekken tussen bejaarden Fred en Mick nog vooral humoristisch, cynisch en oppervlakkig. ‘Ik heb vandaag vier druppels geplast. En jij?’ ‘Ik heb een grote, krachtige plas gedaan. Ik was zo blij!’

Gaandeweg krijgen hun conversaties meer diepgang. Fred herinnert zich bijvoorbeeld weinig meer van zijn jonge jaren. ‘Ik herinner me mijn ouders zelfs bijna niet meer. Wat hebben hun inspanningen dan voor zin gehad?’ Het zijn dialogen die even prikken, maar echt beklijven doen de gedachtespinsels niet.

Er is één lijn die meer indruk maakt: de relatie tussen Fred en zijn dochter Lena. Zij verwijt hem apathisch te zijn en heel zijn leven meer om de muziek te hebben gegeven dan om zijn vrouw en kinderen. Je voelt dat Fred het zelf ook graag anders zou zien. Maar hoe? ‘De muziek begrijp ik’, zegt hij ter verklaring. Maar liefde en relaties, daar weet hij zich moeilijk raad mee.

Als Fred eindelijk vertelt wat zijn ‘persoonlijke redenen' zijn om Simple Songs nooit meer te dirigeren, blijkt er sprake van een familiedrama. En hierin steekt La Giovinezza een spade dieper. De mooiste scènes vinden wat dat betreft plaats búíten het kunstmatige en kitscherige Alpenhotel: Fred die zijn zieke echtgenote opzoekt, en nog eenmaal dirigeert, met tranen in zijn ogen.

Youth, ntr, npo 2, zaterdag 00.00-01.50 uur