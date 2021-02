Kroegbaas met sores

Onze straat is een zesdelige dramaserie, waarvan alle afleveringen afzonderlijk te zien zijn, als een kortdurende film. In de zesde aflevering, getiteld Smartlap, gaat het om Arie. Hij is al op leeftijd en als kroegbaas werkt hij hard en drinkt hij veel. Hij heeft zo zijn sores: zo gaat rekeningen betalen hem een stuk minder goed af. Net als de relatie met zijn zoon.

Er klinkt nostalgische muziek van een accordeon, binnen de muren van een bruin café. Straatbewoners staan rondom een grafkist, die versierd is met bloemen. Wat hen verbindt, is rouw om de overleden vrouw. Haar man Arie blijkt de eigenaar van het café te zijn. Thuis liggen alle herinneringen van moeder er nog. Mama’s stoel. Haar sigaretten. Ondanks de dood van zijn vrouw gaat het leven door.

Alsof er al niet genoeg zorgen zijn, komt er een rechtszaak, omdat de café-eigenaar een forse huurachterstand heeft en met achterstallig onderhoud kampt. Hij doet alsof hij er niet mee zit, maar drinkt zijn ellende weg. In het café hebben vader Arie en zoon Rody conflicten over werkelijk alles, of het nu gaat om Rody’s buitensporige drugsgebruik of de manier waarop de glazen moeten worden gepoetst.

Wat de twee wel delen, is hun passie voor de accordeon, hun geliefde instrument waarmee de ene na de andere tranentrekker gespeeld wordt. Bloed, zweet en tranen, De Vlieger en andere klassiekers komen voorbij. Rody verzorgt zelfs kleinschalige optredens met zijn smartlappen.

In het verwaarloosde café wordt de sfeer er niet beter op als er ongewenst bezoek langskomt omdat Arie achterloopt met het betalen van de rekeningen. Dan komt Rody ook nog eens uit de kast, met zijn vriend Kees. Daarnaast blijkt hij er ook nog eens een andere, hardcore muziekstijl op na te houden, die door zijn vader minder wordt gewaardeerd. Het is duidelijk, de twee zitten elkaar in de weg.

De serie Onze Straat kan met recht een dramaserie worden genoemd. Achter elke voordeur in deze straat gaat wel een drama schuil, waar we langzamerhand een inkijkje in krijgen. Er komen grote, diepe menselijke drama’s in voor, zoals overlijden, maar ook minder ingrijpende zoals verwijdering tussen vader en zoon, alcoholmisbruik van de vader en de strijd om het bestaan van een stamkroeg die al jaren in de familie is.

Het verhaal in Smartlap vertelt zichzelf zonder dat daar veel woorden voor nodig zijn (al komen er flink wat grove woorden en vloeken in voor). Gaandeweg leren we de personages en hun strubbelingen beter kennen, tot de gebeurtenissen een dieptepunt bereiken waar eigenlijk al die tijd ongemerkt al door regisseur David Eilander naartoe was gewerkt. De teloorgang is triest om te zien, maar enigszins voorspelbaar.

Onze Straat: Smartlap, npo 3, ntr / bnnvara, 21.25-22.20 uur